Вимагали хабара. У Києві СБУ викрила посадових осіб військового госпіталю

Вимагали хабара від $1500 / Фото: Колаж: Сьогодні
СБУ встановила, що посадові особи військового медичного закладу вимагали хабара з військовослужбовців і учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда.
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.
За інформацією відомства, також викрито схеми з надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких "послуг" становила від $ 1500 в залежності від ступеня розладів.
"За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки державному бюджету України на більше ніж 20 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", – розповіла прес-секретар СБУ в Києві та області Ольга Супрун.
За місцем роботи та проживання зловмисників пройшли обшуки – виявили гроші.
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