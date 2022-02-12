Загроза вторгнення РФ. У Києві затвердили план евакуації

Україні загрожує вторгнення з боку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затверджено план евакуації населення. У столиці створено комісії з евакуації – на рівні КМДА та у кожному районі. План евакуації населення вже затверджено.

Про це сказав мер міста Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.

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Місця для укриття

За словами мера, у столиці у кілька разів зросла кількість місць для укриття під час воєнних дій. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, розташованих на об'єктах критичної інфраструктури та призначених для захисту працюючої зміни. І майже 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів та переходів, поглиблених станцій метро, ​​підвалів та напівпідвалів).

План евакуації

"У Києві створено комісії з евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджено план евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", – йдеться у повідомленні.

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За словами мера, у Києві розроблено унікальну систему оповіщення, яка обійдеться бюджету міста в 11 мільйонів гривень.

Загроза вторгнення РФ

Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною. Conflict Intelligence Team має докази, що Росія додатково завозить з інших регіонів ракетні комплекси "Бук" і "Іскандер".

Поблизу кордонів України РФ розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.

У Держдепартаменті США помітили підозрілі пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань.

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