Угроза вторжения РФ. В Киеве утвердили план эвакуации

Украине грозит вторжение со стороны РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве утвержден план эвакуации населения. В столице созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации населения уже утвержден.
Об этом сказал мэр города Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
Места для укрытия
По словам мэра, в столице в несколько раз возросло количество мест для укрытия во время военных действий. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, расположенных на объектах критической инфраструктуры и предназначенных для защиты работающей смены. И почти 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов).
План эвакуации
"В Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", – говорится в сообщении.
По словам мэра, в Киеве разработана уникальная система оповещения, которая обойдется бюджету города в 11 миллионов гривен.
Угроза вторжения РФ
- Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. У Conflict Intelligence Team есть доказательства, что Россия дополнительно завозит из других регионов ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".
- Вблизи границ Украины РФ разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.
Читайте также:
- Метро как бомбоубежище: сколько людей смогут укрыться в подземке Киева, если РФ нападет (видео).
- В Киеве на месте бомбоубежища нашли горы мусора (фото).
- В Киеве на месте бомбоубежища открыли стрип-клуб. Мы узнавали, пустят ли туда в случае войны (видео).
- Угроза вторжения РФ. Что должно быть в аптечке для "экстренного чемодана".
- "Тревожный чемодан" и бомбоубежища. Рассказываем, что делать в случае вторжения РФ.
- Бомбоубежища в Киеве не готовы к нападению: на сколько их хватит.