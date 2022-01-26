В Україну насуваються морози та хуртовини – де чекати негоди (карта)

У столиці синоптики прогнозують до -10 градусів. Також очікується вітер до 7-12 м/с.

В Україну йде погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 27 січня, буде морозною. Синоптики прогнозують у цей день снігопади та вітер зі швидкістю від 3-8 до 7-12 м/с.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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27 січня вночі морози втримаються від -1 до -5 градусів на заході, від -3 до -6 градусів на півдні, від -5 до -7 у Вінницькій та Житомирській областях, а на півночі, сході та Київській області буде від -7 до -10 градусів.

У цей день снігопади очікуються у всіх регіонах, за винятком Харківської області. Вітер прогнозують західний та південно-західний зі швидкістю від 3-8 до 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 градусів у західних областях, від 0 до -2 градусів у Житомирській та Вінницькій областях, та до -3 градусів у Київській області та південних регіонах.

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На решті території країни синоптики прогнозують від -2 до -5 градусів. Разом з тим на Сумщині очікується мороз до -6 градусів, а в Харківській області – до -7 градусів.

Погода в Україні на 27 січня. Карта

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Як пережити різкі перепади температури повітря

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.

Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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