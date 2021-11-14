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Залишиться інвалідом, якщо виживе. На залізничній станції в Києві сталася НП з молодим хлопцем (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 22:00
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Юнак з незрозумілих причин виліз на дах міської електрички, де його вдарило струмом
У Києві вдарило струмом молодого чоловіка, який виліз на дах електрички.
У Києві вдарило струмом молодого чоловіка, який виліз на дах електрички. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася НП на залізничній станції "Сирець". Там 18-річний хлопець заліз на дах вагона міської електрички й загорівся.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Очевидці кажуть, що, ймовірно, хлопця вдарило струмом. Рух електричок було припинено. Юнака забрала карета швидкої допомоги.

"Якщо виживе, одужання буде довгим. Ось так бажання хайпанути обертається трагедією, після удару струмом такої потужності можна залишитися інвалідом. Не повторюйте подібні експерименти, небезпечно для життя!" – йдеться у підписі до відео.

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Не перший такий випадок

У Білій Церкві минулого літа сталася трагедія. Там 16 червня по обіді двоє 14-річних хлопців вирішили скоротити шлях та перелізти через вантажні вагони на залізничному вокзалі. Така витівка коштувала одному з них життя, розповіли у ГУ НП в Київської області.

Коли підліток заліз на вагон, приятель схопив його за ногу, намагаючись відмовити від такого вчинку, проте той його відштовхнув і поліз далі. За мить стався одного хлопця розрядом відкинуло на землю, а другого смертельно вразило.

Підліток, що впав на землю, встиг викликати на місце швидку допомогу. Після приїзду медики лише констатували смерть його товариша.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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