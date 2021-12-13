Вже не капелюх. У Києві на ялинку встановили різдвяну зірку (фото, відео)

У Києві на Софійській площі продовжують готуватися до Нового року. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.

Щоб підняти її на маківку ялинки використовували пожежну висувну драбину, адже висота ялинки – 31 метр.

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На главной елке страны появилась звезда / Фото: Сьогодні

Чотириметрову зірку із земною кулею завантажили у люльку рятувальників. На висоту піднялися четверо робітників, щоб там її надійно закріпити.

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Скандальний капелюх

Минулого року громадськість обурило, що на головну ялинку країни хотіли встановити замість зірки капелюх чарівника.

Такою була верхівка ялинки, коли її тільки встановили / Фото: Facebook

Торік тематикою Нового року в столиці був казковий ліс. Компанія Folk Ukraine, яка організувала новорічне свято у місті, вирішила прикрасити верхівку святкової ялинки яскравим капелюхом, а не зіркою, як це завжди робили.

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Багатьом новація не сподобалась, люди вимагали повернути назад зірку і заявляли, що капелюх на різдвяному дереві неприпустимий. Скандал закінчився тим, що Folk Ukraine зняла капелюха перед Різдвом і таки замінила його на зірку.

Якими будуть ялинки у наступні роки в Києві

Президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький уже розробив проєктголовної новорічної ялинки 2024 року.

Наступного року ялинка також буде яскраво прикрашена – Ігор Добруцький показав нам колірну гаму ялинки-2023. Основними кольорами буде білий, рожевий та фіолетовий. Тематика наступного Нового року на Софійській площі – балет.

"Тематика ялинки 2024 року буде "Білий квадрат". Такої ялинки ще не було у Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі", – ділиться планами із сайтом "Сьогодні" Ігор Добруцький.

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