В аеропорту "Бориспіль" у пасажирки у валізі знайшли заборонені препарати (фото)

Українка хотіла незаконно провезти препарати / Фото: Колаж: Сьогодні
Туристка спробувала ввезти в Україну через аеропорт "Бориспіль" препарати із прекурсорами. 24 упаковки знайшли у багажі у пасажирки.
Про це повідомляє Київська митниця в Facebook.
У 56-річної українки, яка прибула в Україну з Єгипту чартерним рейсом, київські митники спільно з прикордонниками виявили 480 таблеток, що містять у своєму складі псевдоефедрин.
"Майже півтисячі таблеток препарату "1,2,3", а це 24 упаковки, перебували в багажі жінки. Рецепту на переміщувані лікарські засоби громадянка не мала. Через порушення порядку проходження митного контролю на "зеленому коридорі" Київською митницею складено адмінпротокол за ст. 471 Митного кодексу України", – йдеться у повідомленні.
Лікарські засоби вилучено.
Вхід до аеропорту "Бориспіль" тепер вільний для всіх
Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для всіх, навіть для супроводжуючих. Адміністрація зазначає: слід дотримуватися необхідних санітарних норм, а саме – застосовувати засоби індивідуального захисту (респіратори або маски). При цьому на вході до терміналу працівники аеропорту вимірюють температуру тіла.
Умови входу на територію аеропорту:
- Температура тіла не має перевищувати 37,2 градуса. Якщо вища, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять.
- Громадянам не потрібно пред'являти на вході документ із тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 або одужання особи від COVID-19.
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