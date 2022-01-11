В аеропорту "Бориспіль" у пасажирки у валізі знайшли заборонені препарати (фото)

Українка хотіла незаконно провезти препарати / Фото: Колаж: Сьогодні

Туристка спробувала ввезти в Україну через аеропорт "Бориспіль" препарати із прекурсорами. 24 упаковки знайшли у багажі у пасажирки.

Про це повідомляє Київська митниця в Facebook.

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У 56-річної українки, яка прибула в Україну з Єгипту чартерним рейсом, київські митники спільно з прикордонниками виявили 480 таблеток, що містять у своєму складі псевдоефедрин.

Туристка прилетіла з Єгипту / Фото: Киевская таможня

"Майже півтисячі таблеток препарату "1,2,3", а це 24 упаковки, перебували в багажі жінки. Рецепту на переміщувані лікарські засоби громадянка не мала. Через порушення порядку проходження митного контролю на "зеленому коридорі" Київською митницею складено адмінпротокол за ст. 471 Митного кодексу України", – йдеться у повідомленні.

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Таблетки "1,2,3" заборонені в Україні / Фото: Киевская таможня

Лікарські засоби вилучено.

Вхід до аеропорту "Бориспіль" тепер вільний для всіх

Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний для всіх, навіть для супроводжуючих. Адміністрація зазначає: слід дотримуватися необхідних санітарних норм, а саме – застосовувати засоби індивідуального захисту (респіратори або маски). При цьому на вході до терміналу працівники аеропорту вимірюють температуру тіла.

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Умови входу на територію аеропорту:

Температура тіла не має перевищувати 37,2 градуса. Якщо вища, то, на жаль, вас до аеропорту не пропустять.

Громадянам не потрібно пред'являти на вході документ із тестування на COVID-19, вакцинації від COVID-19 або одужання особи від COVID-19.

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