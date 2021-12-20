В аеропорту "Бориспіль" влаштували новорічну казку – фото

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" поринув у святкову атмосферу. У терміналі D вже встановили новорічну ялинку та організували затишну фотозону, щоб ви могли робити святкові знімки на згадку.
Про це повідомляє пресслужба столичного аеропорту в Facebook.
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"У центрі уваги – головна героїня новорічних свят, біля неї – м’яке крісло, теплий плед, іграшки та камін, які створюють чарівну та затишну атмосферу. Завдяки цим деталям ви одразу відчуєте магічність новорічних свят, адже вони – одні з найулюбленіших у всьому світі", – пишуть у повідомленні.
Як прикрасили головну ялинку країни
Штучна ялинка заввишки 31 метр засяяла яскравими вогнями. Вона прикрашена 20 тисячами іграшок золотого та червоного кольору. На маківці встановлено різдвяну зірку, під якою знаходиться Земля. Над ялинкою розвішено понад 70 інших планет.
Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.
Також на площі розмістили вертеп діаметром 32 метри. Це найбільший у Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.
Раніше ми писали:
- У Києві на Софійській площі під час відкриття головної ялинки країни стався конфуз – гірлянди на святковому дереві вмикали у кілька етапів.
- Всього у Києві відкриється 14 святкових локацій,і кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.