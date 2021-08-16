У Борисполі у трьох українців вилучили сумнівний сувенір з Єгипту (фото)

Таблетки провезли в валізах / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 16 серпня, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" у трьох пасажирів рейсу з Шарм-Ель-Шейха прикордонники виявили препарати із забороненою речовиною.

Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

"У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники спільно з працівниками митниці за отриманою попередньою інформацією від співробітників оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" у трьох наших співвітчизників виявили препарати у вміст яких входить псевдоефедрин", – йдеться в повідомленні.

Під час огляду багажу правоохоронці виявили понад 900 пігулок із забороненою речовиною, які перевозили українці у своїх валізах.

Фото: Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ"

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил, а саме "Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю".

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямках (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. До того ж, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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