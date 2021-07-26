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У день Хрещення Київської Русі перекриють центр Києва. Де не проїхати

26 липня, 15:48

Вікторія Барановська

На 12 центральних вулицях обмежать рух транспорту – проходити це буде в два етапи

Частину вулиць перекриють з 6 ранку, а частину з 14:00 / Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 27 липня, в Києві з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі перекриють центр столиці.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції міста.

З 6:00 перекриють:

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З 14:00 перекриють:

Фото: Нацполіція

Раніше ми писали, що в Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину. Рух було заблоковано.

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