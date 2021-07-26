У день Хрещення Київської Русі перекриють центр Києва. Де не проїхати

Частину вулиць перекриють з 6 ранку, а частину з 14:00 / Фото: колаж "Сьогодні"
У вівторок, 27 липня, в Києві з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі перекриють центр столиці.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції міста.
З 6:00 перекриють:
- Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- Михайлівську (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська);
- Велику Житомирську (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду);
- Трьохсвятительську (від Михайлівської до Європейської площі);
- Володимирський узвіз (від Європейської до Поштової площі);
- Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі);
- Паркову дорогу (від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
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З 14:00 перекриють:
- Михайла Грушевського (від вул. Садової до вул. Московської);
- Івана Мазепи (від вул. Московська до площі Слави);
- Лаврську (від площі Слави до вул. Цитадельної);
- алею Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- Дніпровський спуск (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Фото: Нацполіція
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