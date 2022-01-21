Метро по 22 гривні? Скільки насправді має коштувати проїзд у Києві

Люди, які мають "Картку киянина", платитимуть за проїзд менше/Колаж: "Сьогодні"

Кияни знову обговорюють собівартість проїзду у міському транспорті. Економічно обґрунтований тариф у столичному метрополітені становить 22 гривні.

Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Департамент економіки та інвестицій та Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Але чи так це насправді?

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Як коментують вартість проїзду в КМДА

У КМДА сайту "Сьогодні" пояснили, що озвучено ті цифри, про які йшлося ще минулого року, коли влада планувала збільшити вартість проїзду в міському транспорті. Він, до речі, мав подорожчати з 1 січня, але питання подорожчання вартості проїзду у транспорті Києва відклали.

"Відтоді нічого не змінилося, ми дали відповідь на інформаційний запит ЗМІ про собівартість проїзду в міському транспорті", — пояснили в КМДА.

Нагадаємо, що попри собівартість поїздки в метро по 22 гривні, міська влада запевнила, що кияни, які є користувачами "Картки киянина", платитимуть за проїзд 12 гривень, а для іногородніх вартість разової поїздки буде 20 гривень.

Безкоштовний проїзд для школярів

Проїзд у громадському транспорті Києва для школярів залишиться безкоштовним. Але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.

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Проєкт "Електронна карта учня" було розпочато ще 2019 року. З цього часу батьків закликають оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті. Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. Водночас решта батьків не поспішає приєднатися до проєкту.

Зробити картку потрібно до березня. Інакше батькам доведеться платити за дітей у громадському транспорті. У КМДА пояснили, що електронна картка учня дозволить оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами.

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