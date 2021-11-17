Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Винен Кличко? У Києві виступили проти підвищення цін на проїзд

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 17:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі шукають юридичні механізми, як цього не допустити
Віталій Кличко підняв ціни на проїзд у київському транспорті. Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кличко підняв ціни на проїзд у київському транспорті. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер столиці Віталій Кличко мав отримати позицію ГРС.

Про це повідомили у пресслужбі Державної регуляторної служби.

Реклама

Подробиці

У відомстві заявили: якщо ГРС приходить до висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, або якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийняте.

У ГРС додали, що порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.

Підвищення цін на проїзд можуть не допустити

Представники "Слуги Народу" у Києві та Верховній Раді виступили проти підвищення цін на проїзд і зараз шукають юридичних механізмів, як цього не допустити.

Реклама

Депутати ініціюватимуть проведення повного аудиту функціонування громадського транспорту Києва та Київського метрополітену.

Мешканці Києва висловились про подорожчання проїзду у транспорті до 20 гривень.
Мешканці Києва висловились про подорожчання проїзду у транспорті до 20 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Скільки тепер коштуватиме проїзд у столиці?

  • Одна поїздка у комунальному транспорті з 1 січня
  • (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
  • У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
  • Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
  • Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
  • Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Реклама

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 629

захворіло за тиждень в Києві

+5%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти