Проїзд для школярів у Києві буде безплатним, але не для всіх: умови

У батьків буде трохи більше ніж місяць, щоб забезпечити безплатний проїзд для дітей

У дітей має бути спеціальна електронна картка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Проїзд у громадському транспорті Києва для школярів залишиться безплатним. Але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Скільки дітей вже мають електронну картку

Проєкт "Електронна картка учня" розпочали ще у 2019 році. Відтоді батьків закликають оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті.

Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. Водночас решта батьків не квапиться приєднатись до проєкту.

Що буде з тими, хто не оформить

Зробити картку потрібно до березня. В іншому випадку батькам доведеться платити за дітей у громадському транспорті.

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Для чого запроваджують такі картки

В КМДА пояснили, що електронна картка учня дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами.

"Столиця є лідером у використанні сучасних сервісів. Завдяки електронній картці учня ми зі стовідсотковою точністю можемо оплачувати транспортну послугу, яку надаємо за рахунок міського бюджету учням-киянам", – повідомив заступник глави КМДА Валентин Мондриївський.

Він також додав, що за допомогою цієї картки у майбутньому школярі зможуть оплатити харчування, а батьки – контролювати оцінки своїх дітей.

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