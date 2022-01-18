Проїзд для школярів у Києві буде безплатним, але не для всіх: умови

Проїзд у громадському транспорті Києва для школярів залишиться безплатним. Але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Скільки дітей вже мають електронну картку
Проєкт "Електронна картка учня" розпочали ще у 2019 році. Відтоді батьків закликають оформити новий документ, який має стати єдиним для використання у транспорті.
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Наразі майже для половини учнів уже оформлено та видано новий електронний документ. Водночас решта батьків не квапиться приєднатись до проєкту.
Що буде з тими, хто не оформить
Зробити картку потрібно до березня. В іншому випадку батькам доведеться платити за дітей у громадському транспорті.
Для чого запроваджують такі картки
В КМДА пояснили, що електронна картка учня дасть змогу оптимізувати контроль за витратами з міського бюджету на транспорт школярами.
"Столиця є лідером у використанні сучасних сервісів. Завдяки електронній картці учня ми зі стовідсотковою точністю можемо оплачувати транспортну послугу, яку надаємо за рахунок міського бюджету учням-киянам", – повідомив заступник глави КМДА Валентин Мондриївський.
Він також додав, що за допомогою цієї картки у майбутньому школярі зможуть оплатити харчування, а батьки – контролювати оцінки своїх дітей.
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