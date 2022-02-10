В Києві хочуть заборонити встановлювати кондиціонери: кому та де саме

В Києві готують заборону на кондиціонери. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві незабаром заборонять установлювати кондиціонери на фасадах історичних будівель та змінювати форму балконів.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Під заборону потраплять розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі.

Власникам квартир із неправильно встановленими кондиціонерами будуть давати рік, щоб демонтувати їх. Після виконавчий орган випише штраф, а вже потім "Київблагоустрій" повертатиме будівлі історичний вигляд

Балкони також будуть під забороною

У планах міської влади також буде заборона на утеплення та скління наявних балконів і лоджій, їхню добудову чи розширення.

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Окрім того, неможливим буде розширення наявних віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей.

Відповідний документ уже підтримали профільні комісії Київради, також його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради.

У Києві оголосили боротьбу з "цар-балконами"

Вони псують архітектуру, навантажують будинки й дратують сусідів. Небайдужі кияни хочуть змусити власників "цар-балконів" демонтувати конструкції, особливо у будинках – архітектурних пам'ятниках.

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Але такі споруди на фасадах — це й додаткове навантаження на будинок, і перекритий шлях для порятунку.

"Якщо буде пожежа, сходи можуть бути задимлені, а з балкона вас зможуть зняти пожежні сходи. Але коли він засклений, обшитий ще якоюсь вагонкою, ще там якісь пластикові вікна... Ми розуміємо, що це все чудово горить. Мабуть, навіть краще за те, що там усередині", — розповів Дмитро Макогон.

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