У Києві змінили рух громадського транспорту: список маршрутів

У столиці внесли зміни у роботу громадського транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві громадський транспорт 28 грудня змінив маршрути. Низка автобусів змінили маршрути курсування, а деякі рейси міської електрички скасували.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".
Де змінили рух
"Змінено рух автобусів № 7 Львівська площа з причини проведення ярмарка. Рух автобусів №7 організовано до пл. Перемоги", – йдеться у повідомленні.
Які рейси скасували
28 грудня скасували курсування наступних рейсів міської електрички: 7307/7308, 7315/7316
"Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7307/7308, 7315/7316 з технічних причин", – йдеться у повідомленні.
У "Київпастрансі" вибачились за тимчасові незручності.
Збої у роботі транспорту
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
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