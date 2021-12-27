Київ цифровий: як працюють QR-квитки та чи перевіряють їх контролери

Квиток, яким ви вже скористалися, автоматично видалиться через 2 години

QR-квитки також перевіряють і контролери / Колаж "Сьогодні"

Додаток Київ Цифровий працює з 2021 року, а на сьогоднішній день його вже встановило близько 500 тисяч користувачів. У ньому можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію, як правильно придбати QR-квиток та скористатися ним.

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Як придбати QR-квиток

У програмі є розділ "Купити QR-квиток" на головній сторінці. Там потрібно вибрати кількість квитків та сплатити банківською карткою. Після цього QR-код з'явиться у розділі "Мої квитки".

Якщо відкрити розділ, він автоматично покаже актуальний QR-квиток. Термін його дії – 15 діб.

Головна сторінка програми Київ Цифровий

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Як придбати QR-квиток у додатку Київ Цифровий

Як сплатити за проїзд

Щоб сплатити за проїзд QR-квитком у додатку Київ Цифрової, потрібно:

відкрити екран з дійсним QR-квитком,

просканувати QR-квиток на валідаторі,

дочекатися сигналу підтвердження оплати на валідаторі.

Саме сигнал на валідаторі підтверджує оплату проїзду.

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Дійсний QR-квиток у додатку Київ Цифровий

Як контролер перевірить, що ви сплатили за проїзд

QR-квитки також перевіряють і контролери. Щоб надати вже використаний квиток для перевірки контролеру, необхідно:

відкрити екран із квитком, який ви щойно використали;

надати цей квиток для перевірки контролеру, що він міг його перевірити своїм пристроєм, що зчитує.

Використаний QR-квиток у додатку Київ Цифровий

Де приймають квиток

Це універсальний Е-квиток для метро та наземного транспорту. Проїзд сплачується безконтактно.

Метро

Автобуси

Трамваї

Тролейбуси

Електрички

Фунікулер

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