Київ цифровий: як працюють QR-квитки та чи перевіряють їх контролери

Додаток Київ Цифровий працює з 2021 року, а на сьогоднішній день його вже встановило близько 500 тисяч користувачів. У ньому можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками.
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію, як правильно придбати QR-квиток та скористатися ним.
Як придбати QR-квиток
У програмі є розділ "Купити QR-квиток" на головній сторінці. Там потрібно вибрати кількість квитків та сплатити банківською карткою. Після цього QR-код з'явиться у розділі "Мої квитки".
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Якщо відкрити розділ, він автоматично покаже актуальний QR-квиток. Термін його дії – 15 діб.
Як сплатити за проїзд
Щоб сплатити за проїзд QR-квитком у додатку Київ Цифрової, потрібно:
- відкрити екран з дійсним QR-квитком,
- просканувати QR-квиток на валідаторі,
- дочекатися сигналу підтвердження оплати на валідаторі.
Саме сигнал на валідаторі підтверджує оплату проїзду.
Як контролер перевірить, що ви сплатили за проїзд
QR-квитки також перевіряють і контролери. Щоб надати вже використаний квиток для перевірки контролеру, необхідно:
- відкрити екран із квитком, який ви щойно використали;
- надати цей квиток для перевірки контролеру, що він міг його перевірити своїм пристроєм, що зчитує.
Де приймають квиток
Це універсальний Е-квиток для метро та наземного транспорту. Проїзд сплачується безконтактно.
- Метро
- Автобуси
- Трамваї
- Тролейбуси
- Електрички
- Фунікулер
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