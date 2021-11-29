У Києві змінили рух громадського транспорту – список нових маршрутів

Зміни у роботу транспорту внесли вранці 29 листопада.
У Києві зранку 29 листопада внесли зміни в роботу громадського транспорту. Маршрути деяких автобусів організовано по інших вулицях.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Де змінений рух
Автобусів № 87, 108
Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул.Шумського через проведення дорожніх робіт.
- Рух автобусів №87 організовано по вул.Тичини.
- Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.
Автобусів № 95
Змінено рух автобусів № 95 по вул. Березняківська через проведення дорожніх робіт.
- Рух автобусів № 95 організовано по вул. Тичини / Бучми без заїзду на вул. Березняківську.
Як працює транспорт під час карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
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