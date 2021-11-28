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Все для людей. У Києві заборонили транспорту виходити на маршрути без опалення

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 листопада, 22:50
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Крім опалення, у транспорті муситимуть робити вологе прибирання після зміни
Тепер транспорт, який не обігрівається, не зможе возити людей/Колаж: Сьогодні
Тепер транспорт, який не обігрівається, не зможе возити людей/Колаж: Сьогодні

У Києві, де людей дістав тривалий ремонт станції швидкісного трамвая "Індустріальна", заборонили роботу громадського транспорту без опалення.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

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Деталі

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи в Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років. Так, було заборонено роботу громадського транспорту без опалення.

Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:

  • недопущення виходу громадського транспорту на маршрути з несправною опалювальною системою;
  • організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни.

На Київщині маршрутка збила 11-річну дівчинку

У Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода. Маршрутка збила 11-річну дівчинку. Інцидент стався на вулиці Грибоєдова.

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"Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження, вона госпіталізована до Білоцерківської обласної дитячої лікарні", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

За словами 56-річного водія, дитина раптово вибігла на регульований пішохідний перехід, не дочекавшись сигналу світлофора.

"За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя", – додають у поліції.

З пасажирів маршрутки ніхто не постраждав.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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