Тролейбуси в Києві курсуватимуть за новими маршрутами – список змін

Ремонтуватимуть контактні мережі тролейбусів у різних районах столиці

Зміни маршрутів заплановані у перші дні січня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві внесуть зміни у роботу громадського транспорту. Деякі тролейбуси курсуватимуть за новими маршрутами.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Тролейбуси № 92Н

У ніч проти 2, 3 та 4 січня їх маршрут буде змінено через ремонт контактної мережі тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського.



З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Троолейбуси № 91Н

Їх маршрут змінять у ніч на 4 січня через ремонт контактної мережі тролейбуса по бульвар Дружби Народів – Либідська площа.



З 01:30 до 03:50 рух тролейбусів по бульвару Дружби Народів буде закрито.



Рух тролейбусів буде організовано:

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Вулиця Милославська – Дарницька площа

Залізничний вокзал "Центральний "-ст.м. "Либідська"

Тролейбуси № 93Н

У ніч проти 2, 3 та 4 січня їхні маршрути зміняться. Ремонтуватимуть контактну мережу по вул. Чорнобильській – вул. Ірпінській.

З 00:30 до 05:30 буде змінено рух тролейбусів маршруту № 93Н.



Рух тролейбусів буде організовано:

Ст. м. "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги (до просп. Академіка Палладіна).

О 03:50 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

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