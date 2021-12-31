Тролейбуси в Києві курсуватимуть за новими маршрутами – список змін

В Києві внесуть зміни у роботу громадського транспорту. Деякі тролейбуси курсуватимуть за новими маршрутами.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Тролейбуси № 92Н
У ніч проти 2, 3 та 4 січня їх маршрут буде змінено через ремонт контактної мережі тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:
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- "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Троолейбуси № 91Н
Їх маршрут змінять у ніч на 4 січня через ремонт контактної мережі тролейбуса по бульвар Дружби Народів – Либідська площа.
З 01:30 до 03:50 рух тролейбусів по бульвару Дружби Народів буде закрито.
Рух тролейбусів буде організовано:
- Вулиця Милославська – Дарницька площа
- Залізничний вокзал "Центральний "-ст.м. "Либідська"
Тролейбуси № 93Н
У ніч проти 2, 3 та 4 січня їхні маршрути зміняться. Ремонтуватимуть контактну мережу по вул. Чорнобильській – вул. Ірпінській.
З 00:30 до 05:30 буде змінено рух тролейбусів маршруту № 93Н.
Рух тролейбусів буде організовано:
- Ст. м. "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги (до просп. Академіка Палладіна).
О 03:50 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
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