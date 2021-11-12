У Києві змінився рух автобусів – маршрути

Рух автобусних маршрутів тимчасово змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 13 листопада буде змінено маршрути автобусів № 2, 39, 61, 98. А 14 листопада – автобусів № 31. Це станеться через заплановані продовольчі ярмарки на вул. Сержа Лифаря, вул. Голосіївській, вул. Героїв Севастополя та вул. Татарський.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

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Рух маршрутів буде організовано

З ранку та орієнтовно до 18:00 транспорт ходитиме так:

автобус №2 від вул. Булгакова до просп. Відрадного за чинним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Героїв Севастополя та вул. Академіка Стражеска) – вул. Академіка Каблукова, далі за чинним маршрутом;

автобус №61 трасою: вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кібальчича – бульв. Перова – вул. Івана Микитенка (у зворотному напрямку вул. С. Стальського) – вул. Райдужно – зал. пл. "Троєщина";

автобус №98 трасою: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Марини Цвєтаєвої – просп. Володимира Маяковського – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

автобус №39 у напрямку вул. Ракетною трасою: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку по діючій трасі руху;

автобус №31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівській по діючій трасі, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі діючою трасою.

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