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У Києві маршрутка з відкритими дверима возила пасажирів весь день (відео)

Володимир Козир
23 грудня, 20:57
Водій транспортного засобу на прохання пасажирів поремонтувати двері ігнорував їх

Людям довелося самостійно зачиняти зламані двері/Колаж: "Сьогодні"

У Києві, де сьогодні дуже холодна погода, люди в транспорті їхали з вітерцем. В одній з маршруток під час руху не зачиняли двері.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі

Водія маршрутки №511 пасажири попросили зачинити двері, оскільки транспортний засіб рухався з відчиненими, та ще й у "мінусову" температуру на вулиці. Він відповів, що двері не працюють. Тоді люди попросили, щоб чоловік зупинив транспортний засіб й розв'язав проблему. Але той проігнорував. На відео видно, як людям довелося самим зачиняти двері.

Проблема була й раніше

У Telegram-каналі зазначають, що про цю проблему на цьому ж маршруті уже повідомляли раніше. Однак ніяких дії зі сторони водія або перевізника виконано не було.

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Подорожчання проїду в столиці після опалювального сезону

  • Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
  • У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
  • Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (за умови купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок).
  • Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
  • Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

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