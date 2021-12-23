У Києві маршрутка з відкритими дверима возила пасажирів весь день (відео)

Людям довелося самостійно зачиняти зламані двері/Колаж: "Сьогодні"

У Києві, де сьогодні дуже холодна погода, люди в транспорті їхали з вітерцем. В одній з маршруток під час руху не зачиняли двері.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі

Водія маршрутки №511 пасажири попросили зачинити двері, оскільки транспортний засіб рухався з відчиненими, та ще й у "мінусову" температуру на вулиці. Він відповів, що двері не працюють. Тоді люди попросили, щоб чоловік зупинив транспортний засіб й розв'язав проблему. Але той проігнорував. На відео видно, як людям довелося самим зачиняти двері.

Проблема була й раніше

У Telegram-каналі зазначають, що про цю проблему на цьому ж маршруті уже повідомляли раніше. Однак ніяких дії зі сторони водія або перевізника виконано не було.

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Подорожчання проїду в столиці після опалювального сезону

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (за умови купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.

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