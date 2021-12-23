У Києві маршрутка з відкритими дверима возила пасажирів весь день (відео)

Людям довелося самостійно зачиняти зламані двері/Колаж: "Сьогодні"
У Києві, де сьогодні дуже холодна погода, люди в транспорті їхали з вітерцем. В одній з маршруток під час руху не зачиняли двері.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".
Деталі
Водія маршрутки №511 пасажири попросили зачинити двері, оскільки транспортний засіб рухався з відчиненими, та ще й у "мінусову" температуру на вулиці. Він відповів, що двері не працюють. Тоді люди попросили, щоб чоловік зупинив транспортний засіб й розв'язав проблему. Але той проігнорував. На відео видно, як людям довелося самим зачиняти двері.
Проблема була й раніше
У Telegram-каналі зазначають, що про цю проблему на цьому ж маршруті уже повідомляли раніше. Однак ніяких дії зі сторони водія або перевізника виконано не було.
Подорожчання проїду в столиці після опалювального сезону
- Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
- У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
- Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (за умови купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок).
- Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
- Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.
Важливо додати, що місто зберігає пільги всім соціально вразливим категоріям населення.
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