В Киеве маршрутка с открытыми дверями возила пассажиров весь день (видео)

Людям пришлось самостоятельно закрывать сломанные двери/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где сегодня очень холодная погода, люди в транспорте ехали с ветерком. В одной из маршруток во время движения не закрывали двери.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Детали

Водителя маршрутки №511 пассажиры попросили закрыть двери, поскольку транспортное средство двигалось с открытыми, да еще и в "минусовую" температуру на улице. Он ответил, что дверь не работает. Тогда люди попросили, чтобы мужчина остановил транспортное средство и решил проблему. Но тот проигнорировал. На видео видно, как людям пришлось самим закрывать дверь.

Проблема была и раньше

В Telegram-канале отмечают, что об этой проблеме на этом же маршруте уже сообщали ранее. Однако никаких действий со стороны водителя или перевозчика выполнено не было.

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Подорожание проезда в столице после отопительного сезона

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

20 грн в случае приобретения разового билета. При оплате проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки пополнением электронного билета, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка обойдется от 14,20 грн, в зависимости от типа проездного.

Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

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