В Киеве маршрутка с открытыми дверями возила пассажиров весь день (видео)

Людям пришлось самостоятельно закрывать сломанные двери/Коллаж: "Сегодня"
В Киеве, где сегодня очень холодная погода, люди в транспорте ехали с ветерком. В одной из маршруток во время движения не закрывали двери.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Детали
Водителя маршрутки №511 пассажиры попросили закрыть двери, поскольку транспортное средство двигалось с открытыми, да еще и в "минусовую" температуру на улице. Он ответил, что дверь не работает. Тогда люди попросили, чтобы мужчина остановил транспортное средство и решил проблему. Но тот проигнорировал. На видео видно, как людям пришлось самим закрывать дверь.
Проблема была и раньше
В Telegram-канале отмечают, что об этой проблеме на этом же маршруте уже сообщали ранее. Однако никаких действий со стороны водителя или перевозчика выполнено не было.
Подорожание проезда в столице после отопительного сезона
- Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
- При оплате проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для пассажиров, покупающих поездки пополнением электронного билета, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
- Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка обойдется от 14,20 грн, в зависимости от типа проездного.
- Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.
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