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В Киеве маршрутка с открытыми дверями возила пассажиров весь день (видео)

Владимир Козырь
23 декабря, 20:57
Водитель транспортного средства по просьбе пассажиров отремонтировать двери игнорировал их

Людям пришлось самостоятельно закрывать сломанные двери/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где сегодня очень холодная погода, люди в транспорте ехали с ветерком. В одной из маршруток во время движения не закрывали двери.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Детали

Водителя маршрутки №511 пассажиры попросили закрыть двери, поскольку транспортное средство двигалось с открытыми, да еще и в "минусовую" температуру на улице. Он ответил, что дверь не работает. Тогда люди попросили, чтобы мужчина остановил транспортное средство и решил проблему. Но тот проигнорировал. На видео видно, как людям пришлось самим закрывать дверь.

Проблема была и раньше

В Telegram-канале отмечают, что об этой проблеме на этом же маршруте уже сообщали ранее. Однако никаких действий со стороны водителя или перевозчика выполнено не было.

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Подорожание проезда в столице после отопительного сезона

  • Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
  • При оплате проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
  • Для пассажиров, покупающих поездки пополнением электронного билета, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
  • Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка обойдется от 14,20 грн, в зависимости от типа проездного.
  • Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

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