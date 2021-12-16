Під Києвом на ходу спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)

Маршрутка сьогодні вранці їхала з Ірпеня до Києва, у ній було 25 пасажирів

Водій вчасно помітив спалах. / Фото: Колаж: Сьогодні

На виїзді з Ірпеня під Києвом на ходу загорілася маршрутка "I-Ван", яка курсує маршрутом Ірпінь-Київ до станції метро "Академмістечко".

Про це кореспонденту "Сьогодні" повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.

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"Автобус прямував з Ірпеня до Києва. Біля села Романків водій помітив загоряння. У маршрутці в момент загоряння знаходилося 25 пасажирів та водій. Як тільки сталося загоряння, люди самостійно залишили транспортний засіб. На місце викликали рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав", – сказали нам у ДСНС Київської області.

Пожежники ліквідували полум'я, але маршрутка повністю вигоріла.

Схожий інцидент

26 листопада, у Києві у Святошинському районі на ходу спалахнула маршрутка № 455. Її загасили одразу. Ніхто не постраждав.

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Новини "Сьогодні" публікували відео з місця події.

У Києві оновлять громадський транспорт

Влада планує взяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої ємності, а саме:

65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,

72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метри.

"Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, у тому числі людей з інвалідністю", – йдеться у повідомленні.

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Також хочуть придбати 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн. євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.

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