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У Києві масово відключили холодну воду – список адрес

Софія Ковнір
17 лютого, 17:11
Співробітники "Київводоканалу" проведуть ремонтні роботи на деяких ділянках

У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 17 лютого у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає холодної води?

Відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • Залізничне шосе, 2, 2а
  • пров. Владислава Заремби, 1-31, 2-32, 34
  • вул. Максима Рильського, 3-21/14
  • пр. Георгія Гонгадзе, 20б, 20в, 20г, 20к, 24б, 26а
  • вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • вул. Мічуріна, 36-42
  • вул. Машинобудівна, 40.

В Одеській області в 15 селах відключили воду

У четвер, 17 лютого, на Одещині багато сіл залишилося без водопостачання. Комунальники розповіли, що вимкнення води аварійне. Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Подання води припинили, щоб відремонтувати ділянку магістрального водопроводу. Води не буде з 09:00 до 22:00 у таких населених пунктах:

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  • Крижанівка;
  • Ліски;
  • Фонтанка;
  • Вапнярка;
  • Нова Дофінівка;
  • Чорноморське.

З 09:00 до 23:50 водопостачання припинили у селах:

  • Латівка;
  • Набережне;
  • Протопопівка;
  • Августівка;
  • Черевичне;
  • Ковалівка;
  • Еметівка;
  • Маринівка;
  • Іллінка.

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