У Києві масовий збій у роботі транспорту: причина та маршрути

У Києві проблеми із транспортом. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 23 листопада, у Києві відбувся масовий збій у роботі транспорту. Затримується рух автобусів, тролейбусів та трамваїв.

Про це повідомили у Київпастрансі.

Реклама

Де затримка?

Затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50к, пр-т Маяковського, Керченська пл, пр-т Ватутіна , пр-т Героїв Сталінграда з причини скупчення автотранспорту. На місце викликали поліцію.

Впроваджене оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Також затримується рух трамваїв №22к на вул. Стальського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Реклама

Крім того, затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Гавела, 36 у напрямку пр-ту Відрадного через травмування пасажира.

Затори у столиці

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стався через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

Реклама

"Через це відбуваються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини відбуваються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

У столиці багато ДТП

Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.

Раніше ми писали: