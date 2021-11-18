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Одним абзацом. Розповідаємо все про подорожчання проїзду у Києві

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
18 листопада, 11:36
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Ціни на транспорт планують підняти з 1 січня, але є й ті, хто виступив проти підвищення тарифів
У Києві подорожчає проїзд. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві подорожчає проїзд. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 січня влада планує підняти проїзд у транспорті до 20 гривень. Багато місцевих жителів обурилися таким рішенням, а в ГРС навіть виступили проти підвищення тарифів.

Що відомо про подорожчання проїзду та противників цього?

У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість становитиме від 15 грн (за умови купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок). Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години. Пільги на проїзд діятимуть й надалі. Після підвищення вартості проїзду в столиці, люди були шоковані. Кияни почали жартувати, що тисяча гривень за вакцинацію, яку нещодавно анонсував президент України Володимир Зеленський, піде на проїзд у Києві. Крім того, у Києві за громадським транспортом подорожчають маршрутки, при цьому всі пільгові категорії зберігаються. Також стало відомо, що якщо у Києві все-таки запровадять нові ціни на проїзд у громадському транспорті, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн. Це більше, ніж більшість академічних стипендій. Мешканці столиці в люті – вони проти такого різкого стрибка цін. І лише небагато оптимістів вірять, що це допоможе покращити роботу транспорту, на якому щодня їздять тисячі людей. На сьогодні голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду в Києві мер столиці Віталій Кличко мав отримати позицію ГРС. Крім того, представники "Слуги народу" у Києві та Верховній Раді виступили проти підвищення цін на проїзд і зараз шукають юридичних механізмів, як цього не допустити. Після цього Віталій Кличко заявив, що ціни на проїзд у транспорті Києва до кінця опалювального сезону переглядатись не будуть. Він сказав про складну економічну ситуацію, в якій опинилося місто, – через енергетичну кризу та постійні борги центральної влади перед містом.

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Мешканці Києва висловились про подорожчання проїзду у транспорті до 20 гривень
Мешканці Києва висловились про подорожчання проїзду у транспорті до 20 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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