У Києві "мінували" 10 ТРЦ та вокзал – евакуювали сотні людей (оновлено)

У столиці поліція перевірила інформацію про "мінування" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві невідомі "замінували" Центральний залізничний вокзал та 10 ТРЦ, у тому числі й "Глобус" на Майдані Незалежності. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", евакуювали велику кількість людей.
"Надійшов лист на електронну пошту про вибухівку на вокзалі та в ТЦ на Майдані Незалежності. Співробітники поліції вже провели перевірку. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Києва.
Для того, щоб провести перевірку з приміщення Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали 650 чоловік, а з торгових залів "Глобуса" довелося вивести понад 150 чоловік.
Крім того, в Мережі розповсюджують інформацію про замінування ТРЦ "Район".
Що кажуть у СБУ
До кол-центру СБУ надійшло повідомлення про закладені вибухові пристрої в 10 ТРЦ столиці.
"Повідомлення надійшло сьогодні вдень на кол-центр СБУ. У ньому повідомляється про закладання вибухонебезпечних речовин у приміщеннях ТРЦ та офісних приміщень столиці. Йдеться про 10 ТРЦ. Наразі проводиться перевірка спецслужбами", – розповіли нам у поліції Києва.
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидві сторони. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.