У Києві мітингують проти старих маршруток – під будівлю КМДА привезли баранів (відео)

У Києві відбувається мітинг. Активісти привезли п'ять баранів під будівлю Київради для того, щоби продемонструвати ставлення маршрутників до пасажирів.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
Мітингувальники протестують проти старих маршруток, скандуючи "люди – не худоба".
"Для більшої наочності навіть привезли із собою худобу. Одного активіста затримали правоохоронці", – пишуть у Мережі.
Активісти стверджують, що їм від перевізників надійшла достовірна інформація про те, що перевізники почали вимагати по 200 гривень з кожної маршрутки на день. У поліції Києва поки що ці корупційні схеми не коментують.
Бійки на мітингу
Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", акція була гучною – з колонками та мікрофонами. Злякані тварини сіпалися туди-сюди. Відбулася сутичка з поліцією, під час якої баранів тягали на всі боки.
Поліція вилучила тварин, а мерія передала їх до Київського зоопарку. Організаторів та деяких учасників акції було заарештовано.
Нагадаємо, 8 листопада набрав чинності Закон України №2351, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
У Києві заборонили транспорту виходити на маршрути без опалення
У Києві, де людей дістав ремонт станції швидкісного трамваю "Індустріальна" заборонили роботу громадського транспорту без опалення.
Про це повідомив офіційний портал Києва.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження про профілактичні заходи у Києві в епідемічні сезони 2021 та 2022 років. Так, було заборонено роботу громадського транспорту без опалення.
Згідно з документом, Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради зобов'язаний забезпечити:
- недопущення виходу громадського транспорту на маршрути із несправною опалювальною системою;
- організацію вологого прибирання пасажирського транспорту після закінчення робочої зміни
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