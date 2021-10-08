У Києві на Володимирській гірці відкрили 3D-мініатюру фонтану Архистратига Михаїла (фото)

Скульптура обладнана табличками з написами шрифтом Брайля / Фото: Колаж: Сьогодні

У парку "Володимирська гірка" відкрили 3D-мініатюру фонтану Архістратига Михаїла з рельєфними тактильними табличками для людей з порушеннями зору. Установка міні-скульптури – це продовження створення інклюзивного туристичного маршруту.

Про це повідомляють в КМДА.

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Ця скульптура – обладнана табличками з написами шрифтом Брайля, які дозволять людям з порушеннями зору дізнатися інформацію про пам'ятник.

Скульптуру може побачити, послухати і помацати кожен бажаючий / Фото: КГГА

"Скульптура також тактильна і дозволяє таким людям "побачити руками" сам фонтан. Крім цієї мети, такі об’єкти мають і самостійну туристичну привабливість. Також скульптура обладнана QR-кодом, відсканувавши який можна перейти на сайт Управління туризму, де міститься вся інформація про фонтан у текстовому, звуковому та відео форматі жестовою мовою. Тобто люди з порушеннями слуху також можуть із легкістю ознайомитися з пам’яткою", – зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда.

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Так виглядає новинка на Володимирській гірці / Фото: КГГА

Через кілька місяців буде відкрито ще дві скульптури: велосипедно-пішохідного моста і будівлі Київської міської державної адміністрації.

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Фігурки, які розташовані на скульптурі, вражають / Фото: КГГА

Скульптура тактильна і шрифт Брайля читається чітко. Такі проекти потрібні, адже дають можливість людям з вадами зору в прямому сенсі доторкнутися до історії і культури.

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