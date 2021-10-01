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Знаменита скульптура в Києві заговорила українською (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 жовтня, 14:01
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Тепер, завдяки сучасним технологіям, можна почути відомі висловлювання Проні Прокопівни
Пам'ятник "За двома зайцями" люблять всі кияни та гості столиці
Пам'ятник "За двома зайцями" люблять всі кияни та гості столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пам'ятник головним героям комедії "За двома зайцями", до 60-річчя легендарної кінострічки, заговорив словами з оригінальною україномовної версії фільму, яка довго вважалася загубленою. Скульптура Проні Прокопівни буде говорити відомими фразами з фільму до 24 листопада.

Про це повідомляють організатори.

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Довгі роки українська версія вважалася втраченою, поки в 2013-му її випадково не знайшли в маріупольському фільмофонді.

Тепер почути знамениті висловлювання Проні Прокопівни такими, якими вони були в оригіналі, можна завдяки сучасним технологіям.

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Пам'ятник розташований на Андріївському узвозі
Пам'ятник розташований на Андріївському узвозі / Фото: КГГА

"Пам’ятник "За двома зайцями" – справжня київська легенда, – говорить Олександр Лавров, організатор проєкту, керівник бізнес-напрямку товарів для персональної гігієни корпорації "Біосфера". – Сюди приїжджають весільні кортежі, приходять закохані та тисячі туристів, адже численні шанувальники наділили скульптуру магічною здатністю. Кажуть, щоб вийти заміж, потрібно потерти перстень на руці Проні, а щоб знайти наречену – потерти жука на піджаку Голохвастова".

Всі бажаючі тепер зможуть почути відомі цитати з фільму
Всі бажаючі тепер зможуть почути відомі цитати з фільму / Фото: КГГА

Про фільм

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Кінострічка "За двома зайцями" вийшла російською мовою і відразу стала культовою на території колишнього Радянського Союзу.

Курйозні пригоди авантюриста Голохвастова, який вирішує одружитися з заможною, але не дуже вродливою та освіченою дівчиною Пронею, полюбилися мільйонам глядачів.

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Фільм швидко розібрали на цитати. Однак мало хто знає, що оригінальна версія "За двома зайцями" була україномовною. Вже знятий і навіть представлений в 1961 році фільм переозвучили для всесоюзного прокату.

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