Знаменита скульптура в Києві заговорила українською (відео)

У Києві пам'ятник головним героям комедії "За двома зайцями", до 60-річчя легендарної кінострічки, заговорив словами з оригінальною україномовної версії фільму, яка довго вважалася загубленою. Скульптура Проні Прокопівни буде говорити відомими фразами з фільму до 24 листопада.
Про це повідомляють організатори.
Довгі роки українська версія вважалася втраченою, поки в 2013-му її випадково не знайшли в маріупольському фільмофонді.
Тепер почути знамениті висловлювання Проні Прокопівни такими, якими вони були в оригіналі, можна завдяки сучасним технологіям.
"Пам’ятник "За двома зайцями" – справжня київська легенда, – говорить Олександр Лавров, організатор проєкту, керівник бізнес-напрямку товарів для персональної гігієни корпорації "Біосфера". – Сюди приїжджають весільні кортежі, приходять закохані та тисячі туристів, адже численні шанувальники наділили скульптуру магічною здатністю. Кажуть, щоб вийти заміж, потрібно потерти перстень на руці Проні, а щоб знайти наречену – потерти жука на піджаку Голохвастова".
Про фільм
Кінострічка "За двома зайцями" вийшла російською мовою і відразу стала культовою на території колишнього Радянського Союзу.
Курйозні пригоди авантюриста Голохвастова, який вирішує одружитися з заможною, але не дуже вродливою та освіченою дівчиною Пронею, полюбилися мільйонам глядачів.
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Фільм швидко розібрали на цитати. Однак мало хто знає, що оригінальна версія "За двома зайцями" була україномовною. Вже знятий і навіть представлений в 1961 році фільм переозвучили для всесоюзного прокату.
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