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Поліція Києва досі не може знайти вандалів, які понівечили пам'ятник Маленькому принцу

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 вересня, 18:35
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Записи з камер відеоспостереження ще не передали в поліцію – невідомо чи є вони взагалі
Поки особистості вандалів не встановлені
Поки особистості вандалів не встановлені / Фото: Колаж: Сьогодні

Минуло п'ять днів з дня жорсткого факту вандалізму в центрі Києва. Нагадаємо, вандали двічі поглумилися над культовою скульптурою Маленького принца, який вже багато років прикрашає Пейзажну алею. Принцу відірвали праву бронзову руку, в якій він тримав шаблю, а за кілька днів до цього невідомі вирвали бронзову фігурку лисеняти, який стояв біля ніг Маленького принца.

Підсумок п'яти днів: "працюємо"

На жаль, через п'ять днів правоохоронці поки нічим не можуть порадувати киян, які переживають за долю паркової скульптури Маленького принца на Пейзажній алеї.

"Нам повідомили в поліції Шевченківського району, що записи з камер відеоспостереження їм ще не передали. І чи є вони в наявності, теж невідомо. Все, що нам на цей момент повідомили в управлінні – працюємо", – розповіла сайту "Сьогодні" Марія, помічник скульптора Костянтина Скритуцького.

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За її словами, питання демонтажу паркової скульптури поки до кінця не вирішене.

"Нам потрібно порахувати кошторис необхідний для ремонту пам'ятника Маленькому принцу. На цей момент обговорюються два варіанти – ремонт пам'ятника на місці або його транспортування в майстерню. Поки він залишається без руки на Пейзажній алеї. Костянтин Скритуцький, ще не визначився разом з реставраторами, який з них вибрати", – пояснює Марія.

Що кажуть в поліції?

У поліції Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що поки їм, на жаль, не має чим похвалитися.

"На жаль, поки особи вандалів не встановлені, ніхто не затриманий. Розслідування триває. Запити на отримання вмісту камер відеоспостереження з Пейзажної алеї спрямовані", – повідомили нам в поліції Києва.

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Там додають, що зацікавлені в розслідуванні цього злочину в центрі Києва і роблять все можливе, щоб знайти і покарати зловмисників.

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