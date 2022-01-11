В Києві внесли зміни в роботу громадського транспорту – список нових маршрутів

В Києві зранку 11 січня стався збій в роботі громадського транспорту. Автобуси пустили по новому маршруту, а рейси деяких електричок скасували.
Про це попередили у Київпастрансі.
Автобуси № 46
Змінено рух автобусів № 46 по вул. Микитенка з причини проведення ярмарки.
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- Рух автобусів організовано по вул. Вільде.
Електрички
11 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
- 11.01.22(ранок) №7307,7308,7315,7316
- 11.01.22(вечір) №7416,7423,7424,7431 по технічним причинам.
Зміни маршрутів тролейбусів
Тролейбуси № 92Н
Зміни відбудуться у ніч проти 11 січня через ремонт контактної мережі мережу тролейбуса по проспекту Правди – вулиці І. Виговського.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:
- "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вулиці І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вулиці Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Тролейбуси № 93Н
Зміни відбудуться у ніч проти 11 січня через ремонт контактної мережі по вулиці Чорнобильській – вулиці Ірпінській.
З 00:30 до 05:30 буде змінено рух тролейбусів. Рух буде організовано за маршрутом:
- Станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги (до проспект Академіка Палладіна).
Раніше ми писали:
- Вранці 11 січня у Харкові сталася аварія у метро, яка заблокувала рух поїздів Закрито чотири станції.
- Вчора, 10 січня, в Києві утворилися багаточисельні затори після снігопаду, на узбіччях можна було помітити кучугури у людський зріст.