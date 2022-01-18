У Києві громадський транспорт змінить графіки та маршрути – список

Транспорт тимчасово змінить графік. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 19 січня внесуть зміни у рух громадського транспорту. Трамваї припинять курсувати раніше ніж зазвичай. А тролейбуси змінять маршрути.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

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Трамваї

Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Ремонтуватимуть контактну мережу трамвая по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.

З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бул. Кольцова буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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Маршрут № 1:

від станції "Старовокзальна": 23:49, 00:01;

від станції "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут № 3:

від станції "Старовокзальна": 23:32, 23:44;

від станції "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

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Тролейбуси № 92Н

Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по просп. Правди – вул. І. Виговського.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

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