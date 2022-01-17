В Києві запускають нові автобусні маршрути – список

З 18 січня в Києві відкривають нові автобусні маршрути. Водночас маршрутне таксі № 576 повністю припинить роботу.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
Буде організовано рух на таких маршрутах:
Автобус № 57
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"Станція метро "Академмістечко" – авторинок "Чапаєвка": проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (у зворотному напрямку – Дніпровське шосе) – вулиця Академіка Заболотного.
Автобусний маршрут № 57 повністю дублює рух маршрутного таксі № 576, яке з 18 січня припинить курсувати.
Автобус № 105
"Вулиця Тростянецька – Бориспільське шосе": вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Вірменська – вулиця Ташкентська – вулиця Старобориспільська – Харківська площа – Бориспільське шосе – 23-й кілометр Харківського шосе (Дарницьке лісництво) – Бориспільське шосе, 41-В.
У Києві оновлять громадський транспорт
Київ має намір укласти кредитний договір з Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – купити 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.
Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують узяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме:
- 65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,
- 72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метри.
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