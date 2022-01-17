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В Києві запускають нові автобусні маршрути – список

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17 січня, 17:09
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Водночас маршрутка між станцією метро "Академмістечко" та авторинком "Чапаєвка" повністю припинить рух
Автобусні маршрути з'являться як на правому, так і лівому березі.
Автобусні маршрути з'являться як на правому, так і лівому березі. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 18 січня в Києві відкривають нові автобусні маршрути. Водночас маршрутне таксі № 576 повністю припинить роботу.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

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Буде організовано рух на таких маршрутах:

Автобус № 57

"Станція метро "Академмістечко" – авторинок "Чапаєвка": проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (у зворотному напрямку – Дніпровське шосе) – вулиця Академіка Заболотного.

Автобусний маршрут № 57 повністю дублює рух маршрутного таксі № 576, яке з 18 січня припинить курсувати.

Автобус № 105

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"Вулиця Тростянецька – Бориспільське шосе": вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Вірменська – вулиця Ташкентська – вулиця Старобориспільська – Харківська площа – Бориспільське шосе – 23-й кілометр Харківського шосе (Дарницьке лісництво) – Бориспільське шосе, 41-В.

У Києві оновлять громадський транспорт

Київ має намір укласти кредитний договір з Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – купити 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.

Таке рішення підтримали депутати Київради. Планують узяти зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме:

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  • 65 тролейбусів завдовжки понад 11,9 метра,
  • 72 тролейбуси завдовжки понад 18,5 метри.

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