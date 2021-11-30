В Києві громадський транспорт курсує за новими маршрутами: як дістатись на роботу

Щоби доїхати на роботу, потрібно враховувати нові маршрути руху деяких автобусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 30 листопада змінили маршрути громадського транспорту. Причинами стали ремонт доріг та аварія водоканалу.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Які автобуси змінили маршрути

Автобуси № 12, 19

Змінено рух автобусів № 12, 19 на вул. Ізюмській з причини аварії водоканалу. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух автобусів № 12, 19 організовано без заїзду на вул. Ізюмську.

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Автобуси № 87, 108

Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул.Шумського через проведення дорожніх робіт.

Рух автобусів №87 організовано по вул.Тичини.

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Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.

Як працює транспорт під час карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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