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У Києві змінили рух громадського транспорту – список нових маршрутів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 листопада, 07:45
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Через ремонтні роботи маршрути трьох автобусів організовані іншими вулицями
Зміни у роботу транспорту внесли вранці 29 листопада.
Зміни у роботу транспорту внесли вранці 29 листопада.

У Києві зранку 29 листопада внесли зміни в роботу громадського транспорту. Маршрути деяких автобусів організовано по інших вулицях.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Де змінений рух

Автобусів № 87, 108

Змінено рух автобусів № 87, 108 по вул.Шумського через проведення дорожніх робіт.

  • Рух автобусів №87 організовано по вул.Тичини.
  • Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.

Автобусів № 95

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Змінено рух автобусів № 95 по вул. Березняківська через проведення дорожніх робіт.

  • Рух автобусів № 95 організовано по вул. Тичини / Бучми без заїзду на вул. Березняківську.

Як працює транспорт під час карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

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  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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