В Киеве общественный транспорт курсирует по новым маршрутам: как доехать на работу

Чтобы доехать на работу, нужно учитывать новые маршруты движения некоторых автобусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 30 ноября изменили маршруты общественного транспорта. Причинами стали ремонт дорог и авария водоканала.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Какие автобусы изменили маршруты

Автобусы №12, 19

Изменено движение автобусов №12, 19 на ул. Изюмской по причине крушения водоканала. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов № 12, 19 организовано без заезда на ул. Изюмскую.

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Автобусы № 87, 108

Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского из-за проведения дорожных работ.

Движение автобусов №87 организовано по ул. Тычины.

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Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

Как работает транспорт во время карантина

В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе "Дія".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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