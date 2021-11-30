В Киеве общественный транспорт курсирует по новым маршрутам: как доехать на работу

Чтобы доехать на работу, нужно учитывать новые маршруты движения некоторых автобусов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве утром 30 ноября изменили маршруты общественного транспорта. Причинами стали ремонт дорог и авария водоканала.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Какие автобусы изменили маршруты
Автобусы №12, 19
Изменено движение автобусов №12, 19 на ул. Изюмской по причине крушения водоканала. На место направлена ответственная служба города.
Движение автобусов № 12, 19 организовано без заезда на ул. Изюмскую.
Автобусы № 87, 108
Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского из-за проведения дорожных работ.
Движение автобусов №87 организовано по ул. Тычины.
Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.
Как работает транспорт во время карантина
В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе "Дія".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
Раньше мы писали:
- В Киеве вырастет стоимость проездав маршрутках.
- В Киеве в одной из маршруток заметили вместо сиденья тумбочку.Несмотря на это, пассажиры садятся на предмет мебели и уезжают.