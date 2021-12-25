У Києві відкрили ще одну новорічну локацію: де шукати (фото)

Локація почала працювати 24 грудня / Колаж "Сьогодні"

В оранжереї на ВДНГ з'явилися фотозони та теплий бар. Почали вони працювати 24 грудня.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили організатори.

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Що там є

На час зимових свят оранжерею перетворять на магічний скляний будинок із новорічними декораціями, чарівними героями та теплим баром. Зали розділили на тематичні зони.

"Головна місія – зберегти і повністю відновити дивовижне місце, яке вже протягом багатьох десятиліть зачаровує відвідувачів комплексу. Цінність оранжереї – в колекції рослин, деякі з них було підірвано понад 60 років тому і досі продовжують своє існування завдяки реставрації", – стверджують організатори.

Теплий бар на ВДНГ

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Щотижня у барі проводитимуться тематичні заходи, музичні вечори та культурні заходи, графік буде опубліковано у соціальних мережах.

Теплий бар на ВДНГ

Також можна буде відвідати гості казки, познайомитися із чарівними феями, почути міські легенди та зробити святкові фото на тлі тропічних рослин.

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Теплий бар на ВДНГ

Теплий бар на ВДНГ

Теплий бар на ВДНГ

Список святкових локацій у Києві

У Києві запрацюють новорічні локації напередодні свят. Так, у столиці заплановано багато цікавих заходів. Загалом відкриється 14 святкових локацій і кожен район міста має свою новорічну ялинку.

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