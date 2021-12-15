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Новорічна казка! Під Офісом президента засвітили ялинку та ілюмінацію (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 12:48
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Також меншими зеленими деревцями прикрасили вікна
У Києві активно готуються до Нового року Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві активно готуються до Нового року Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві під Офісом президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси. Також з'явилась карусель та ковзанка.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Під Офісом президента справжня казка

Як нам стало відомо, на вулиці Банковій встановлено художнє підсвічування – на входах та виходах біля Офісу глави держави, а також встановлені ангели з трубами.

По території розставлено кілька новорічних будиночків, маленьких ялинок та карусель. Також перед входом до Офісу встановлено живу ялинку – її прикрасили великими іграшками.

Перехожі роблять селфі на фоні святкової ялинки.

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Крім того, робітники закінчують монтаж ковзанки під Офісом президента. Її площа 250 кв. м. Поруч закінчують монтаж приміщення, де можна буде отримати ковзани та перевзутися.

У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві під Офісом президента встановили ковзанку, ялинку та ілюмінацію. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
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У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
У Києві на Банковій справжня новорічна казка. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
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Як виглядає новорічна локація увечері

Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під Офісом президента засвітилася новорічна ілюмінація. Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.

"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.

Ялинку вже прикрасили

Кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.

Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

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