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Полякова на Rolls-Royce та шоу-балет! У Києві запалили ялинку біля Палацу "Україна" (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 18:05
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У столиці яскраво відзначили відкриття новорічної ялинки – на площі біля Палацу "Україна" влаштували ціле шоу із зірками
У Києві урочисто запалили ялинку біля Палацу "Україна"
У Києві урочисто запалили ялинку біля Палацу "Україна" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля Палацу "Україна" урочисто засвітили новорічну ялинку. Свято приурочене до старту новорічного мюзиклу "Нова снігова Королева". Організатори влаштували справжнє шоу, головна роль дісталася українській співачці Олі Поляковій.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У шоу брали участь ведучий Дмитро Коляденко, а Володимир Горянський виступив у ролі Санти.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Запалити ялинку вдалося лише після появи Снігової Королеви – Олі Полякової. Співачка приїхала до ялинки на розкішному білому Rolls-Royce із номерами "Королева".

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Біля сцени зібралося кілька десятків глядачів. Вони змогли побачити виступи шоу-балету та дочекалися появи снігової королеви.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Королівська ялинка прикрашена великими іграшками, на ній їх 650. Висота новорічного дерева 16 метрів. Поруч встановили ще 6 ялинок, тож складається враження, що біля Палацу "Україна" виріс казковий ліс.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Які ще новорічні локації будуть у столиці?

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг "Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

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На Софійській площіцього року на новорічні свята не буде ярмарки через карантин. Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

Під будівлею Офісу президента теж облаштовують новорічну локацію: там уже є жива ялинка і незабаром її прикрашатимуть.

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