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У Києві скасували кілька рейсів міських електричок

Валентина Шаповал
5 січня, 14:46
Транспорт не ходитиме сьогодні та завтра з технічних причин

У роботу транспорту внесли кілька змін/Колаж "Сьогодні"

У Києві 5 та 6 січня скасують курсування кількох рейсів міських електричок. Усі зміни з технічних причин.

Про це повідомляє Київпастранс.

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5 січня

Сьогодні ввечері не їздитимуть електрички:

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

6 січня

Завтра вранці з технічних причин не курсуватимуть електрички:

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

Цьго ж дня увечері скасують:

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  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

Нова електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" може запустити приміську електричкуKyiv City Express у Вишгороді. Наразі триває електрифікація шляхів на ділянці до міста.

  • Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
  • Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч осіб.
  • Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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