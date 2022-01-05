У Києві скасували кілька рейсів міських електричок

У роботу транспорту внесли кілька змін/Колаж "Сьогодні"

У Києві 5 та 6 січня скасують курсування кількох рейсів міських електричок. Усі зміни з технічних причин.

Про це повідомляє Київпастранс.

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5 січня

Сьогодні ввечері не їздитимуть електрички:

№7416,

№7423,

№7424,

№7431.

6 січня

Завтра вранці з технічних причин не курсуватимуть електрички:

№7307,

№7308,

№7315,

№7316.

Цьго ж дня увечері скасують:

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№7416,

№7423,

№7424,

№7431.

Нова електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" може запустити приміську електричкуKyiv City Express у Вишгороді. Наразі триває електрифікація шляхів на ділянці до міста.

Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.

Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч осіб.

Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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