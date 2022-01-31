У Києві під мостом біля станції метро "Лівобережна" застрягла вантажівка (фото)

У столиці сталося курйозне ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 31 січня біля станції метро "Лівобережна" КамАЗ застряг під шляхопроводом. Контейнер вантажівки виявився надто високим і не пройшов під мостом.

У "Київавтодорі" "Сьогодні" розповіли, що шляхопровід перебуває на балансі Київського метрополітену. Фахівці столичної підземки нібито мають перевірити стан конструкції після того, як вантажівку витягнуть з-під мосту.

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"У нас немає мостів на балансі. Наші рейки та шпали. Метро працює у звичайному режимі", – відповіли на це у метрополітені.

Вантажівка застрягла під мостом / Фото: dtp.kiev.ua

Залізобетонні конструкції мосту на станції метро "Лівобережна" перебувають на балансі КП "Київавтодорміст", а комунікації метрополітену, відповідно, на балансі метрополітену.

"Конструкції мосту не постраждали. Вони у нормальному стані. Внаслідок зіткнення з вантажівкою міст не постраждав", – уточнили нам у КК "Київавтодор".

Конструкції мосту не постраждали / Фото: dtp.kiev.ua

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Таке стається досить часто. Там перед шляхопроводом навіть дорожній знак стоїть, але, мабуть, водії його не помічають.

Південний міст розвалюється

У Мережу потрапило фото жахливого стану Південного мосту в Києві. У комунальній корпорації "Київавтодор" новинам "Сьогодні" пояснили, що ремонтні роботи під Південним мостом тривають із серпня 2021 року за великим проєктом із заміни деформаційних швів на естакаді мосту.

Під естакадою відкрита територія – там є проїзд до промислових підприємств та офісів. Біля нульової опори розмістилося будівельне містечко. Там найбільший обсяг робіт, які потрібно виконати.

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