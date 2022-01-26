У Києві збій у роботі трамваїв: яка ситуація на дорогах зараз (карта)

Затримуються трамваї № 14 та 15/Колаж: "Сьогодні"
У Києві стався збій в роботі громадського транспорту. Нині в столиці затримується рух трамваїв.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Які трамваї затримуються?
Зараз у Києві з технічних причин затримується рух трамваїв № 14, 15 по вул. Дегтярівська, 43/8, в напрямку проспекту Відрадного. На місце направлено відповідальну службу підприємства "Київпастранс".
Затор у столиці
За інформацією сайту infoportal.kiev.ua, нині в столиці заторів майже немає.
У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт
У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.
Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.
Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.