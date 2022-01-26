Київ стоїть у заторах, а трамваї затримуються: як потрапити на роботу (мапа)

У середу, 26 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. На дорогах утворилися значні затори.
Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на столичних дорогах.
Що з транспортом?
Затримується рух трамваїв № 14, 15 на вул. Василенка/бульв. Вацлава Гавела у напрямку просп. Відрадний через ДТП. На місце викликано поліцію.
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Де затори у столиці?
Великі корки на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та вулиці Жилянській.
Крім того, рух ускладнений на вулицях Довженка, Гетьмана, Чорновола та Іллєнка.
Де затори в Києві станом на ранок 26 січня
Чому в Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом ранки в Києві починаються зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає обстановка на дорогах, а саме часті ДТП.
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а він іноді буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.
У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт
У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Україна 24".
"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.
Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.
Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.