У Києві п'яний водій втік з місця ДТП: його затримали очевидці (відео)

На водія складено протокол / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві водій автокрана потрапив в ДТП на перехресті вулиць Бережановській і Луговій, після чого намагався втекти з місця аварії. Небайдужі мешканці наздогнали його і зупинили. Відео з'явилося в соцмережах.
В патрульній поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що вантажівка з висувною люлькою потрапив в ДТП на вулиці Луговій. Після цього водій вантажівки втік з місця аварії. Почалося переслідування.
Пошкоджена техніка рухалася в бік вулиці Вишгородської, де водія вдалося затримати.
Були моменти, коли вантажівка їхала практично некерованою і могла зробити ще кілька ДТП, а також травмувати людей при виїзді на тротуар.
"За кермом вантажівки перебував водій в нетверезому стані. Позитивна доза на Драгер показала 1,65 проміле. На водія складено протокол. Виявилося, що він раніше був уже позбавлений водійських прав за рішенням суду", – розповіли сайту "Сьогодні" в патрульної поліції Києва.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. В результаті загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
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