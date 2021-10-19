В Киеве пьяный водитель сбежал с места ДТП: его задержали очевидцы (видео)

На водителя составлен протокол / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве водитель автокрана попал в ДТП на перекрестке улиц Бережановской и Луговой, после чего пытался сбежать с места аварии. Неравнодушные жители догнали его и остановили. Видео появилось в соцсетях.

В патрульной полиции Киева "Сегодня" подтвердили, что грузовик с выдвижной люлькой попал в ДТП на улице Луговой. После этого водитель грузовика удрал с места аварии. Началась погоня.

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Поврежденная техника двигалась в сторону улицы Вышгородской, где водителя удалось задержать.

Были моменты, когда грузовик ехал практически неуправляемым и мог совершить еще несколько ДТП, а также травмировать людей при выезде на тротуар.

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"За рулем грузовика находился водитель в нетрезвом состоянии. Позитивная доза на драгере показала 1,65 промилле. На водителя составлен протокол. Оказалось, что он ранее был уже лишен водительских прав по решению суда", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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