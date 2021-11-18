У Києві п'яний водій протаранив мікроавтобус: легковик після удару загорівся (відео)

В легковику спрацювали подушки безпеки, тому водій не постраждав/Колаж: Сьогодні
У Києві, де нещодавно копи збили мотоцикліста, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Деталі ДТП
П'яний водій автомобіля врізався в задню частину мікроавтобуса, який стояв на повороті дороги. Після удару легковий автомобіль загорівся. Очевидці дорожньо-транспортної пригоди загасили полум'я. Водій відбувся легким переляком. В автомобілі спрацювала подушка безпеки.
Смертельна ДТП у Києві
У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля знепритомнів під час руху.
Чоловік, який працював у службі Uber, віз пасажирку на автомобілі KIA. За словами жінки, водієві стало погано і він знепритомнів за кермом. Автомобіль відкинуло на бордюр, а потім у стовп та дерево.
Після ДТП пасажирка автомобіля одразу викликала швидку допомогу. Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть водія.
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