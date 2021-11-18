В Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус: легковушка после удара загорелась (видео)

В легковушке сработали подушки безопасности, поэтому водитель не пострадал/Коллаж: Сегодня
В Киеве, где недавно копы сбили мотоциклиста, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Детали ДТП
Пьяный водитель автомобиля врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте дороги. После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия потушили пламя. В автомобиле сработала подушка безопасности.
Смертельное ДТП в Киеве
В Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля потерял сознание во время движения.
Мужчина, работавший в службе Uber, вез пассажирку на автомобиле KIA. По словам женщины, водителю стало плохо и он потерял сознание за рулем. Автомобиль отбросило на бордюр, а затем в столб и дерево.
После ДТП пассажирка автомобиля сразу вызвала скорую помощь. Медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть водителя. На месте ДТП работают правоохранители, которые и будут выяснять все обстоятельства аварии.
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