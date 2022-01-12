У Києві руйнуються опори Південного мосту? Відповідь Київавтодору

У столиці триває ремонт Південного мосту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі обговорюють фото опор естакади Південного мостового переходу на якому йде ремонт. У соцмережах опублікували нібито фейкові знімки.

Про це повідомили у пресслужбі "Київавтодору".

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"Ті фото, які опубліковані в Мережі – вони, на жаль, маніпулятивні", – кажуть у службі.

Так, насправді, на фото – один із етапів ремонту опор.

"З основних несучих конструкцій будівельники знімають захисний шар бетону. Це потрібно, щоб надалі посилити опори додатковим армованим каркасом. Після армування, за сприятливих погодних умов, виконають бетонування. Щоб вода не ушкоджувала конструкції, додатково завдадуть полімеризований захисний шар покриття", – пишуть у повідомленні.

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З основних несучих конструкцій будівельники знімають захисний шар бетону. / Фото: Сьогодні

Що хочуть зробити на Південному мості

У службі додають, що такі роботи вже виконані на 10 стойках опор естакади.Крім того, на одному з фото зафіксовано пошкодження та на балці прогонової будови. У рамках ремонту там також виконають комплекс робіт із оновлення консольної частини.

Це великий проєкт, за яким на естакаді планується замінити всі старі деформаційні шви та провести ремонт опор. Частину опор уже відремонтували. Там повністю оновили бетонне антикорозійне покриття.

"Опора, яку показали на фото, цей знаходиться в ремонті. Те, що з неї знято захисний шар бетону, ніяк не позначиться на самій конструкції естакади", – пояснили сайту "Сьогодні" у КК "Київавтодор".

Цього року всі роботи на Південному мості мають виконати.

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До заміни деформаційних швів на естакаді планували розпочати у квітні цього року, коли на вулиці буде тепла погода. Тоді на естакаді Південного мосту обмежуватимуть рух транспорту.

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