У Києві ремонтують ще один "втомлений" міст (фото)

На проспекті Перемоги ремонтуватимуть опори шляхопроводу і інші його конструкції

На мосту буде проведено середній ремонт / Фото: колаж "Сьогодні"

На шляхопроводі по проспекту Перемоги, біля залізничної станції "Святошин", почалися активні ремонтні роботи. Робочі зміцнюють спорудження.

Як пояснили нам у комунальній корпорації "Київавтодор", тут почалися підготовчі роботи.

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"На мосту буде проведено середній ремонт. Зараз там почалися підготовчі роботи. Їх виконують співробітники КП "Київавтошляхміст". Ремонтуватимуть опори шляхопроводу і інші його конструкції, які вже потребують ремонту", – повідомили нам в "Київавтодорі".

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Під шляхопроводом розташована частина залізничної станції Святошин. Зокрема, залізнична каси і турнікети.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Раніше була оновлена станція метро "Святошин", а вже в серпні завершиться реконструкція залізничної платформи – першої приміської станції, модернізованої в рамках проекту Kyiv City Express, який є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Крім того, в Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу з стосовно стану конструкції. З огляду на те, що міст проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.

Нагадаємо, що в Мережі з'явилися фото моста Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.